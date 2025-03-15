Артета с самого начала видел в "Челси" претендента на титул

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что с самого начала рассматривал "Челси" претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Несмотря на некоторый спад в последние недели, лишь в декабре "Челси" был главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".



Для многих столь успешное выступление "Челси" при Энцо Мареске было сюрпризом, но только не для Артеты.



"Я видел их в предсезонный период, и с самого начала они были для меня претендентом на победу, учитывая то, как Энцо работает и каким талантом они обладают в составе".



"У них так много всего. Думаю, с момента, когда у них все сложится, и они найдут эту связь, энергию и стабильность, они смогут соперничать с любой командой".



"Энцо — великолепный тренер. Он очень ясно доносит, чего он хочет и как он этого хочет. Мне действительно нравится, как его команда играет", — цитирует Артету BBC.