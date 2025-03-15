Исак не обсуждал с "Ньюкаслом" свое будущее
Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак заявил, что пока не обсуждал с клубом свое будущее.
Исак забил 19 голов в 25 матчах этого сезона Премьер-Лиги, чем привлек внимание больших клубов вроде "Арсенала" и "Ливерпуля".
Согласно слухам, "Ньюкасл" может продать Исака, если не попадет в Лигу Чемпионов, но в преддверии финала Кубка Лиги 25-летний швед отказывается думать о чем-либо постороннем.
"Кажется, я уже говорил, что особо не думаю о лете, но это, наверное, будет темой для разговоров, когда сезон закончится".
"Летом и посмотрим, потому что пока переговоров не было. Я особо не думаю о своем будущем".
"По ходу сезона я много раз говорил, что нужно сосредоточиться на работе, а сейчас, наверное, худший момент, чтобы думать о чем-либо еще. Мы целиком сосредоточены на финале в воскресенье", — цитирует Исака talkSPORT.
15.03.2025 14:00
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