Исак не обсуждал с "Ньюкаслом" свое будущее

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак заявил, что пока не обсуждал с клубом свое будущее.

Исак забил 19 голов в 25 матчах этого сезона Премьер-Лиги, чем привлек внимание больших клубов вроде "Арсенала" и "Ливерпуля".



Согласно слухам, "Ньюкасл" может продать Исака, если не попадет в Лигу Чемпионов, но в преддверии финала Кубка Лиги 25-летний швед отказывается думать о чем-либо постороннем.



"Кажется, я уже говорил, что особо не думаю о лете, но это, наверное, будет темой для разговоров, когда сезон закончится".



"Летом и посмотрим, потому что пока переговоров не было. Я особо не думаю о своем будущем".



"По ходу сезона я много раз говорил, что нужно сосредоточиться на работе, а сейчас, наверное, худший момент, чтобы думать о чем-либо еще. Мы целиком сосредоточены на финале в воскресенье", — цитирует Исака talkSPORT.