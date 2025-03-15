Ван Дейк: "Не нужно паниковать из-за моего будущего"
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не нужно паниковать из-за неопределенности насчет его будущего.
33-летний Ван Дейк до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт с "Ливерпулем", а на днях в прессе появились слухи, что голландскому защитнику поступило предложение из Саудовской Аравии.
Однако эта неопределенность никак не отражается на игре Ван Дейка, и для Виргила это самое важное.
"Новостей по-прежнему нет. Возможно, я полностью отработаю свой контракт. Я не знаю".
"Но я не хочу создавать какую-либо суету или вроде того. Я просто сосредоточен на том, чтобы выиграть следующие 10 матчей".
"Уверен, к концу сезона будут новости. Но я не уверен, какого рода новости".
"Это не так, что вы поговорили раз, два, три, и дело сделано. Есть множество факторов, но до тех пор, пока я спокоен, паниковать не нужно".
"Если бы я переживал, это бы слегка отразилось на моей игре, но этого совершенно нет. В данный момент полностью предан "Ливерпулю", и это не подлежит сомнению".
"Я так горжусь быть капитаном этого прекрасного клуба, который значил и значит так много для меня, как и для моей семьи", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.
15.03.2025 13:00
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