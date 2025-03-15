Галлас не верит, что Артета сможет принести "Арсеналу" титул Премьер-Лиги

Микель Артета Бывший защитник "Арсенала" Вильям Галлас не верит, что главный тренер Микель Артета сможет привести "канониров" к титулу Премьер-Лигу.

Этот сезон — третий подряд, когда "Арсенал" участвует в чемпионской гонке Премьер-Лиги. Правда, в данный момент у "канониров" остаются исключительно математические шансы настичь лидирующий "Ливерпуль".

Галлас высоко оценивает работу Артеты, но в то же время не верит, что Микель способен сделать этот последний шаг и завоевать титул.

"Это замечательно, какую работу он проделал с "Арсеналом", потому что пять лет назад они были в сложном положении. Он построил эту команду и был очень хорош".

"Теперь вопрос в том, может ли он выиграть Премьер-Лигу? И в данный момент мой ответ "нет". Он уже трижды был близок и в этот раз снова финиширует вторым".

"В этом сезоне у "Манчестер Сити" возникли сложности в силу некоторых причин. Думаю, они устали, и их игрокам было очень тяжело в душевном плане".

"Этот сезон был лучшей возможностью для "Арсенала" выиграть лигу".

"Когда ты смотришь и видишь "Ливерпуль" впереди, то думаешь: "Окей, они хороши". Но они обзавелись новым тренером, и мы знаем, как иногда сложно бывает новому тренеру приходить в новый клуб и добиваться лучшей игры от своих игроков".

"Иногда тебе нужно время. Но "Ливерпуль" сразу стал добиваться хороших результатов с этим тренером. "Арсенал" за ними не поспел", — сообщил Галлас talkSPORT.


Метки Арсенал, Артета, Галлас, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2025 12:00

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  1. chelsea88 15.03.2025 12:49 # chelsea88
    Да никто не сможет.
    Никчёмный гейклуб аснл априори неудачники.

    (ответить)

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