Галлас не верит, что Артета сможет принести "Арсеналу" титул Премьер-Лиги

Бывший защитник "Арсенала" Вильям Галлас не верит, что главный тренер Микель Артета сможет привести "канониров" к титулу Премьер-Лигу.

Этот сезон — третий подряд, когда "Арсенал" участвует в чемпионской гонке Премьер-Лиги. Правда, в данный момент у "канониров" остаются исключительно математические шансы настичь лидирующий "Ливерпуль".



Галлас высоко оценивает работу Артеты, но в то же время не верит, что Микель способен сделать этот последний шаг и завоевать титул.



"Это замечательно, какую работу он проделал с "Арсеналом", потому что пять лет назад они были в сложном положении. Он построил эту команду и был очень хорош".



"Теперь вопрос в том, может ли он выиграть Премьер-Лигу? И в данный момент мой ответ "нет". Он уже трижды был близок и в этот раз снова финиширует вторым".



"В этом сезоне у "Манчестер Сити" возникли сложности в силу некоторых причин. Думаю, они устали, и их игрокам было очень тяжело в душевном плане".



"Этот сезон был лучшей возможностью для "Арсенала" выиграть лигу".



"Когда ты смотришь и видишь "Ливерпуль" впереди, то думаешь: "Окей, они хороши". Но они обзавелись новым тренером, и мы знаем, как иногда сложно бывает новому тренеру приходить в новый клуб и добиваться лучшей игры от своих игроков".



"Иногда тебе нужно время. Но "Ливерпуль" сразу стал добиваться хороших результатов с этим тренером. "Арсенал" за ними не поспел", — сообщил Галлас talkSPORT.