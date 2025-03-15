Аморим: "Мы больше не теряем голову"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что, наконец, видит прогресс у своей команды.

"Юнайтед" потерпел лишь одно поражение в шести последних матчах, в прошлый уикенд отобрав очки у "Арсенала" в Премьер-Лиге (1:1) и посреди недели разгромив "Реал Сосьедад" в Лиге Европы (4:1).



Если поначалу игровой стиль Аморима давался игрокам "Юнайтед" с трудом, то теперь Рубен чувствует, что его команда хотя бы перестала "терять голову".



"В последних матчах у меня было ощущение, что мы стали понимать, чего мы хотим, чтобы играть лучше".



"Мы стали лучше понимать план на матчи, мы оставляем себе больше времени, чтобы добиться победы или ничьей благодаря тому, что не пропускаем гол, затем теряя голову и пропуская еще".



"Мы понимаем моменты игры и лучше понимаем, как мы хотим играть", — цитирует Аморима ESPN.