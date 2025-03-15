Гвардиола хвалит "Брайтон"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил с похвалой в адрес "Брайтона".

В субботу "Сити" сыграет матч Премьер-Лиги против "Брайтона", который находится всего в одном очке позади "горожан" и тоже является претендентом на попадание в Лигу Чемпионов.



Гвардиола восхищается работой своего коллеги Фабиана Хюрцелера и руководства "Брайтона", чувствуя, что "чайкам" удалось сделать шаг вперед в последние годы.



"Думаю, "Брайтон" — один из лучших клубов по работе на поле и за его пределами. Они начинали с Грэмом Поттером, затем был Роберто Де Дзерби, а теперь у них исключительный молодой тренер, который делает невероятно хорошие вещи".



"Я бы сказал, это не сюрприз, потому что они очень, очень хорошо работают на трансферном рынке и столь же хорошо играют. Они абсолютно являются одним из тяжелейших соперников".



"В прошлом, особенно когда я пришел, было много, много команд, находившихся в середине таблицы, и они так и не смогли сделать большой шаг в плане организованности, в плане стабильности".



"Они делают это уже много лет, и их позиция сейчас не является сюрпризом. Они делают очень, очень много хороших вещей и заслуженно занимают свое место в таблице", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.