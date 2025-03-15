Аморим: "Я люблю Маунта"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим порадовался возвращению в строй полузащитника Мейсона Маунта.

Ранее на этой неделе стало известно, что Маунт возобновил полноценные тренировки после трех месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра.



Маунт отметился лишь девятью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги после перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов в 2023 году, однако Аморим очень ценит Мейсона и готов дать тому несколько минут против "Лестера" в воскресенье.



"Я действительно люблю Мейсона Маунта. Я наблюдаю за ним и знаю, как он страдал. Я знаю, что он все делает правильно. Он правильно питается, с физическим аспектом у него все идеально. Он просто слишком старается. Возможно, он слишком думает обо всем".



"Он становился чемпионом Европы, он обладает талантом. Когда игрок делает все, как это делает он, он всегда будет обладать поддержкой каждого в клубе. Мы будем стараться контролировать его нагрузку".



"Вы видели игроков, у которых было много проблем в прошлом, но затем они преодолевали это и оставались в форме. Я обладаю большой верой в Мейсона Маунта. Нам нужны игроки вроде Мейсона Маунта. Будет ли он на скамейке, мы еще посмотрим. Мы нуждаемся в нем и в каждом игроке. Если он будет готов, я задействую его. Пока он не может играть много минут, но даже пять минут Мейсона Маунта — это прекрасно", — цитирует Аморима The Independent.