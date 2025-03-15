Мареска: "Дистанция между нами и "Арсеналом" довольно велика"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что "Арсенал" все еще находится далеко впереди относительно его команды в плане развития.

В ближайшее воскресенье "Челси" сыграет как раз против "Арсенала", и в случае победы "синие" окажутся всего в трех очках позади от "канониров" в таблице Премьер-Лиги.



Однако Мареска указывает на то, что "Арсенал" давно работает с Микелем Артетой и имеет гораздо более сыгранный состав, поэтому "Челси" в любом случае потребуется время.



"Дистанция между нами и "Арсеналом"? Она довольно велика. Причина этого в том, что они работают с одним тренером уже пять лет, и это довольно важная разница".



"Обладая одними и теми же игроками, они уже сыграли ряд важных матчей. Но наша цель — сократить эту дистанцию".



"В данный момент таблица говорит, что разница между нами составляет лишь шесть очков. Поэтому мы довольно близки, но после у нас все еще будет девять матчей".



"У нас есть две цели: финишировать в топ-4 или топ-5 для попадания в Лигу Чемпионов, а также Лига Конференций".



"Этот клуб привык играть в финалах и сражаться за трофеи. Поэтому нам важно, если мы сможем снова дать это фанатам и клубу", — цитирует Мареску Sky Sports.