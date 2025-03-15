Фернандешу было "неприятно" слышать критику Рэтклиффа

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что ему было неприятно слышать критику со стороны совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа.

В своем свежем интервью Рэтклифф заявил, что многие игроки "Юнайтед" недостаточно хороши, а за других клуб переплатил. Сэр Джим даже назвал конкретные имена.



И хотя лично Фернандеша Рэтклифф похвалил, Бруну такие высказывания насчет своих партнеров по команде не по душе.



"Нам нужно проявлять себя каждый день на тренировках, а также в день, когда у нас матч. В этом клубе мы не можем расслабиться".



"Вы знаете, что в этом клубе высокие стандарты, и к вам приковано большое внимание со стороны медиа, со стороны каждого. Вас нужно осознать, что порой следует сосредоточиться на своей игре и на том, чтобы постараться улучшить себя".



"Разумеется, неприятно слышать определенные вещи. Не думаю, что какому-либо игроку нравится слышать критику или вещи, которые говорят про тебя и про то, что ты недостаточно хорош или за тебя переплатили".



"У каждого есть свой собственный контракт. Клуб соглашается дать тебе контракт, когда ты переходишь или когда наступает время его продлевать, а дальше все зависит от тебя, ты должен доказать, что можешь быть важным для клуба", — цитирует Фернандеша The Independent.