"Арсенал" задумывается о расширении "Эмирейтс"

"Арсенал" изучает возможности по расширению своего стадиона "Эмирейтс".

Построенный за 390 миллионов фунтов "Эмирейтс" является домом для "Арсенала" с 2006 года. На тот момент "канониры" стали обладать вторым самым просторным стадионом в Премьер-Лиге.



В данный момент "Эмирейтс", вмещающий 60,704 зрителя, опустился на пятую строчку данного рейтинга. При этом "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" готовятся строить новые стадионы.



Эта гонка заставила боссов "Арсенала" задуматься о расширении "Эмирейтс", и клуб уже нанял архитектурную фирму, представившую на рассмотрение ряд вариантов по решению поставленной задачи, сообщает Daily Mail.



При выборе наиболее подходящего варианта "Арсенал" в первую очередь будет ориентироваться на цену и сроки.