Тухель подтвердил, что Уайт хочет снова вызываться в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подтвердил, что защитник "Арсенала" Бен Уайт снова доступен для вызова в национальную команду.

Уайта не оказалось среди 26 игроков, которых Тухель вызвал для подготовки к матчам против Албании и Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026.



Однако Тухель поговорил с Уайтом, и 27-летний защитник, набирающий форму после операции на колене, подтвердил свою готовность вызываться в сборную.



"Он был бы счастлив снова попасть в заявку, но я просто думаю, это слишком рано для него, учитывая серьезность перенесенной им травмы".



"Я доволен тем, что он вернулся и возобновил тренировки. Мы следили за процессом восстановления, и медицинские службы FA и "Арсенала" заслуживают огромной похвалы".



"Мы разговариваем с Беном, и мы довольны тем, что он попадает в число запасных, приняв участие в ответном матче плей-офф Лиги Чемпионов. Ему важно получать минуты, и тогда у него будут все шансы вернуться. Он хочет вернуться", — цитирует Тухеля Sky Sports.