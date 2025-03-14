Тухель подтвердил, что Уайт хочет снова вызываться в сборную Англии
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подтвердил, что защитник "Арсенала" Бен Уайт снова доступен для вызова в национальную команду.
Уайта не оказалось среди 26 игроков, которых Тухель вызвал для подготовки к матчам против Албании и Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026.
Однако Тухель поговорил с Уайтом, и 27-летний защитник, набирающий форму после операции на колене, подтвердил свою готовность вызываться в сборную.
"Он был бы счастлив снова попасть в заявку, но я просто думаю, это слишком рано для него, учитывая серьезность перенесенной им травмы".
"Я доволен тем, что он вернулся и возобновил тренировки. Мы следили за процессом восстановления, и медицинские службы FA и "Арсенала" заслуживают огромной похвалы".
"Мы разговариваем с Беном, и мы довольны тем, что он попадает в число запасных, приняв участие в ответном матче плей-офф Лиги Чемпионов. Ему важно получать минуты, и тогда у него будут все шансы вернуться. Он хочет вернуться", — цитирует Тухеля Sky Sports.
14.03.2025 23:00
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Не достоин же, не?
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