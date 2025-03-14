Гвардиола ответил на критику Капелло

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на критику со стороны своего коллеги Фабио Капелло.

По словам Капелло, Гвардиола нанес "огромный ущерб" итальянскому футболу, своими успехами заставив местных тренеров копировать его стиль.



Капелло также назвал Гвардиолу "высокомерным", однако Хосеп уже привык к такого рода атакам со стороны бывшего наставника сборной Англии, поэтому ответил с иронией.



"Я слушаю все, что люди говорят насчет меня, все. Поэтому будьте осторожны! Я контролирую вас".



"Это не первый раз, когда мистер Фабио Капелло говорит такое".



"Я недостаточно хорош, чтобы разрушить итальянский футбол. Итальянский футбол гораздо, гораздо важнее, нежели то, как мы играем".



"Фабио, крепко обнимаю", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.