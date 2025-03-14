Тухелю было "довольно легко" вызвать Хендерсона

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил свое решение вызвать полузащитника голландского "Аякса" Джордана Хендерсона.

Вызов в сборную 34-летнего Хендерсона стал одним из сюрпризов заявки, которую Тухель огласил ранее днем в преддверии матчей против Албании и Латвии.



Последний раз Хендерсон играл за сборную еще против Мальты в 2023 году, однако Тухель с легкостью решился на приглашение бывшего капитана "Ливерпуля".



"В случае с Джорданом это было довольно легко. Он серийный победитель, капитан "Аякса" в данный момент, и он сыграл много матчей".



"В каждую команду он привносит лидерские качества, характер, энергию. Он убеждается, что каждый соответствует стандартам".



"Обладая этими характеристиками, он олицетворяет все то, что мы стараемся создать".



"Мы стараемся создать команду, которой наши фанаты будут гордиться, с которой они смогут себя идентифицировать и за которую будет интересно наблюдать".



"Джордан олицетворяет все то, что мы хотим от этой команды", — цитирует Тухеля Sky Sports.