Фернандеш: "У меня было предложение уйти из МЮ"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что мог покинуть "Олд Траффорд" прошлым летом.

Накануне Фернандеш в очередной раз продемонстрировал свою важность для "Юнайтед", хет-триком обеспечив команде победу 4:1 над "Реал Сосьедад" в Лиге Европы.



Всего несколькими днями ранее 30-летнего португальца хвалили совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф и главный тренер Рубен Аморим, однако столь ценного игрока могло уже не быть в клубе.



"Я сел поговорить с клубом, потому что у меня было предложение уйти (прошлым летом). Мы обсудили возможность того, чтобы я ушел из клуба или остался".



"Они сказали, чего хотят от меня. Я лишь спросил, по-прежнему ли они видят меня частью будущего клуба или нет. Я также поговорил с Тен Хагом в то время".



"Он был очень ясен со мной, клуб был очень ясен со мной. Они думали, что я сыграю большую роль в этой перестройке. А я подумал, что мы сможем достичь успеха", — сообщил Фернандеш BBC.