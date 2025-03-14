Мареска подтвердил, что Санчес будет первым номером "Челси" в остатке сезона

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что Роберт Санчес выиграл борьбу за роль первого номера команды.

Только в прошлом месяце Мареска усадил Санчеса в запас, отреагировав этим на серию ошибок Роберта. На четыре матча Премьер-Лиги подряд Энцо выпускал Филипа Йоргенсена, но тот своим шансом не воспользовался.



Еще в прошлый уикенд против "Лестера" Санчес вернулся на ворота "Челси", тогда как Йоргенсен сыграл против "Копенгагена" в Лиге Европы накануне.



Теперь Мареска чувствует, что он определился с основным голкипером на остаток сезона Премьер-Лиги, и надеется, что Санчес его больше не подведет.



"Против "Арсенала" сыграет Роберт. С момента, как мы начали, идея было в том, чтобы не менять голкипера. Но иногда ты вынужден это делать, поэтому ты должен быть гибок в своей идее".



"Мы поступаем таким образом с планом на игру, мы поступаем таким образом с атакой, мы поступаем таким образом в обороной. Нам нужно быть гибкими в плане выбора игроков".



"Думаю, Роберту нужно было отдохнуть несколько дней или, по крайней мере, привести свои мысли в порядок. Теперь он вернулся, и мы надеемся, нам не придется его менять в остатке сезона. Как я уже говорил много раз, мы вполне довольны обоими голкиперами", — цитирует Мареску Evening Standard.