Кенда обойдется "Челси" в 42 млн. фунтов

Вингер лиссабонского "Спортинга" Жеовани Кенда обойдется "Челси" в сумму до 50 миллионов евро (41.9 млн. фунтов).

В пятницу утром журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Челси" согласовал покупку Кенда, за которым в предыдущие месяцы охотился "Манчестер Юнайтед".



Sky Sports подтверждает, что трансфер Кенда в "Челси" согласован. Жеовани останется в "Спортинге" на следующий летом и присоединится к "синим" только летом 2026.



17-летний португалец уже прошел медобследование. Его контракт с "Челси" будет рассчитан на семь лет и предусматривать опцию продления на 12 месяцев.



Добавим, в этом сезоне Кенда сыграл 43 матча за "Спортинг" во всех соревнованиях, забив два гола и отдав восемь результативных передач.