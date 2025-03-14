Тухель вызвал в сборную Англии Хендерсона и Рэшфорда

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель назвал имена 26 игроков, вызванных на матчи против Албании и Латвии в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года.

Тухель, новый рулевой англичан, преподнес несколько сюрпризов. Впервые в своих карьерах вызов в сборную получили защитники Дэн Берн из "Ньюкасла" и Майлс Льюис-Скелли из "Арсенала".



Такж Тухель вернул в сборную опытнейших Маркуса Рэшфорда и Джордана Хендерсона.



Среди тех, кого Тухель проигнорировал, можно выделить полузащитника "Атлетико" Конора Галлахера и нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса.



Ряд игроков, включая Харри Магуайра, Трента Александер-Арнольда и Букайо Сака, остались за бортом из-за травм.



Добавим, англичане сыграют против Албании на "Уэмбли" 21 марта, а спустя три дня навестят Латвию.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Албании и Латвии



Голкиперы: Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Саутгемптон"), Джеймс Траффорд ("Бернли").



Защитники: Дэн Берн ("Ньюкасл"), Леви Колуилл, Рис Джеймс (оба — "Челси"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Майлс Льюис-Скелли ("Арсенал"), Тино Ливраменто ("Ньюкасл"), Джарелл Куанса ("Ливерпуль"), Кайл Уолкер ("Милан").



Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал"), Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас"), Джордан Хендерсон ("Аякс"), Кертис Джонс ("Ливерпуль"), Коул Палмер ("Челси"), Деклан Райс ("Арсенал"), Морган Роджерс "(Астон Вилла").



Нападающие: Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Харри Кейн ("Бавария"), Маркус Рэшфорд ("Астон Вилла"), Доминик Соланке ("Тоттенхэм").