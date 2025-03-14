Салах и Мойес — лучшие в Премьер-Лиге в феврале
Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Дэвид Мойес из "Эвертона" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам февраля.
Салах выдающимся образом провел февраль, совершив аж 10 результативных действий. Свои шесть голов Мохамед забил против "Борнмута" (дважды), "Эвертона", "Вулверхэмптона", "Астон Виллы" и "Манчестер Сити".
32-летний египтянин признается Игроком Месяца второй раз в этом сезоне, после ноября 2024. А всего в его карьере уже семь таких наград, как и у Харри Кейна с Серхио Агуэро.
Конкурентами Салаха в феврале выступали Бету, Жан-Филипп Матета, Янкуба Минте, Джед Спенс и Доминик Собослаи.
А Тренером Месяца — в 11-й раз за свою карьеру — был признан Мойес. Под руководством 61-летнего шотландца "Эвертон" прошел февраль без поражений, набрав 15 очков.
В борьбе за эту награду Мойес опередил Оливера Гласнера из "Кристал Пэлас", Анге Постекоглу из "Тоттенхэма", Марку Силву из "Фулхэма" и Арне Слота из "Ливерпуля".
14.03.2025 16:00
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Хочу зарегистрировать в Россия торговый знак "CRABIX" и продавать под ним ЗМ солахам - чё думаете по вопросу? Какие подводные?
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Наркорот - лучший рот февраля! (С) Артурик.
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нахуя сбивать, если рядом нет домов))))
папа. терпеть
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А вот и зм отсосалахуу
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