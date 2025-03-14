Салах и Мойес — лучшие в Премьер-Лиге в феврале

Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Дэвид Мойес из "Эвертона" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам февраля.

Салах выдающимся образом провел февраль, совершив аж 10 результативных действий. Свои шесть голов Мохамед забил против "Борнмута" (дважды), "Эвертона", "Вулверхэмптона", "Астон Виллы" и "Манчестер Сити".



32-летний египтянин признается Игроком Месяца второй раз в этом сезоне, после ноября 2024. А всего в его карьере уже семь таких наград, как и у Харри Кейна с Серхио Агуэро.



Конкурентами Салаха в феврале выступали Бету, Жан-Филипп Матета, Янкуба Минте, Джед Спенс и Доминик Собослаи.



А Тренером Месяца — в 11-й раз за свою карьеру — был признан Мойес. Под руководством 61-летнего шотландца "Эвертон" прошел февраль без поражений, набрав 15 очков.



В борьбе за эту награду Мойес опередил Оливера Гласнера из "Кристал Пэлас", Анге Постекоглу из "Тоттенхэма", Марку Силву из "Фулхэма" и Арне Слота из "Ливерпуля".



