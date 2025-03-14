Салах и Мойес — лучшие в Премьер-Лиге в феврале

Мохамед Салах Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Дэвид Мойес из "Эвертона" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам февраля.

Салах выдающимся образом провел февраль, совершив аж 10 результативных действий. Свои шесть голов Мохамед забил против "Борнмута" (дважды), "Эвертона", "Вулверхэмптона", "Астон Виллы" и "Манчестер Сити".

32-летний египтянин признается Игроком Месяца второй раз в этом сезоне, после ноября 2024. А всего в его карьере уже семь таких наград, как и у Харри Кейна с Серхио Агуэро.

Конкурентами Салаха в феврале выступали Бету, Жан-Филипп Матета, Янкуба Минте, Джед Спенс и Доминик Собослаи.

А Тренером Месяца — в 11-й раз за свою карьеру — был признан Мойес. Под руководством 61-летнего шотландца "Эвертон" прошел февраль без поражений, набрав 15 очков.

В борьбе за эту награду Мойес опередил Оливера Гласнера из "Кристал Пэлас", Анге Постекоглу из "Тоттенхэма", Марку Силву из "Фулхэма" и Арне Слота из "Ливерпуля".

Дэвид Мойес


Метки Ливерпуль, Мойес, награды, Салах, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2025 16:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 14.03.2025 16:42 # superglor
    Миллионы вложений и трансферов
    14 Манчестер Юнайтед 28 34

    Тем временем клуб с долгами под руководством тренера, которого выгнали из МЮ
    15 Эвертон 28 33

    (ответить)

  2. griboedov 14.03.2025 16:40 # griboedov
    Хочу зарегистрировать в Россия торговый знак "CRABIX" и продавать под ним ЗМ солахам - чё думаете по вопросу? Какие подводные?

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  3. griboedov 14.03.2025 16:37 # griboedov
    Наркорот - лучший рот февраля! (С) Артурик.

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  4. narcot 14.03.2025 16:14 # narcot
    нахуя сбивать, если рядом нет домов))))

    папа. терпеть


    На следующий день после поездки спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Москву (Россия) и отказа президента РФ Владимира Путина от 30-дневного перемирия столичный регион подвергся второй за неделю атаке дронами. Она менее интенсивная, чем прошлая, но в этот раз беспилотники залетели глубже в Москву. Два из них упали недалеко от Садового кольца. Один — рядом с Кутузовским проспектом, по которому российский президент ездит из резиденции в Ново-Огарево в Кремль, а второй — рядом с метро «Шаболовская» и Шуховской башней

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  5. thegodfather 14.03.2025 16:06 # thegodfather
    А вот и зм отсосалахуу

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