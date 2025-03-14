Мерсон раскритиковал планы МЮ по новому стадиону

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон раскритиковал планы "Манчестер Юнайтед" по строительству нового стадиона.

В минувший вторник "Юнайтед" объявил, что построит новый стадион на 100,000 мест взамен "Олд Траффорд" за 2 миллиарда фунтов. "Красные дьяволы" реализовать столь амбициозный проект за пять лет — к сезону 2030/31.



Мерсон потрясен тем, что "Юнайтед" решился на столь крупные траты, и так обладая крупнейшим стадионом в Премьер-Лиге. По мнению Пола, владельцам "красных дьяволов" следовало бы озаботиться инвестициями в состав.



"Меня это совершенно не интересует. Думаю, это жалко. Будь я фанатом "Манчестер Юнайтед", я бы пришел в ярость".



"Олд Траффорд" — один из крупнейших стадионов в Премьер-Лиге. Я бы мог понять, если бы это был "Челси" — вот кому нужен более вместительный стадион, чтобы не отстать от больших клубов".



"Но когда речь о "Манчестер Юнайтед", который и так обладает огромным стадионом, зачем вам другой стадион? Им нужны новые игроки, нужна команда. Это не укладывается у меня в голове".



"Я слышал, сэр Джим Рэтклифф сказал: "Сборная Англии сможет играть здесь". Не переживай насчет сборной, переживай насчет "Манчестер Юнайтед" и того, чтобы поднять их в топ-6. Я ошеломлен тем, что наблюдаю", — сообщил Мерсон Sky Sports.