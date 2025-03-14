Руни надеется, что Тухель приведет сборную Англии к трофею

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни надеется, что Томас Тухель станет тем человеком, который приведет сборную Англии к трофею.

Под руководством Гарета Саутгейта, предшественника Тухеля на посту главного тренера англичан, сборная дважды играла в финалах Чемпионатов Европы, а также достигала полуфинала и четвертьфинала Чемпионатов Мира.



Уже в пятницу Тухель впервые огласит свою заявку, и Руни верит, что при бывшем наставнике "Челси" англичане смогут сделать шаг вперед.



"Надеюсь, он приведет сборную к успеху, и я думаю, его послужной список великолепен. Он выигрывал лучшие трофеи в футболе".



"Когда пришел Капелло — хотя прежде у меня был Свен (Йоран Эрикссон), тоже иностранный тренер, — я был по-настоящему взволнован возможностью работать с Фабио, пускай это и сложилось не так, как я хотел или надеялся".



"Я не слишком наслаждался периодом при Фабио, но я уверен, имеющиеся сейчас в раздевалке игроки рассматривают Томаса Тухеля как победителя".



"Все мы надеемся, что он сможет стать тем, благодаря кому сборная Англии продвинется вперед и сделает этот следующий шаг", — цитирует Руни The Independent.