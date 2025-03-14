Фернандеш: "Голы придут к Хейлунду"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш выразил свою поддержку нападающему Расмусу Хейлунду.

Победа 4:1 над "Реал Сосьедад" в Лиге Европы накануне стала уже 21-м матчем кряду, в котором Хейлунду не удалось отличиться. Расмус забил лишь семь голов в этом сезоне, причем последний раз — еще в середине декабря.



Несмотря на это, Фернандеш указывает на то, что 22-летний датчанин заработал пенальти и проделал большой объем черновой работы.



"Он нападающий. Для нападающих лишь голы имеют значение. Их будут критиковать в зависимости от того, забивают они или не забивают, этот внешний шум есть всегда. Но изнутри, из раздевалки, мы хотим, чтобы Расмус забивал как можно больше".



"В то же время мы должны понимать, что он заработал для нас пенальти, с которого мы забили первый гол, и много перемещался, стягивая на себя соперников. В случае с моим последним голом он стянул на себя защитников и предоставил мне свободное пространство".



"Поэтому он делает много вещей, которые внешний мир, возможно, не может видеть. Но их видим мы. Мы видим, как сильно он любит трудиться и забивать. Мы уверены, что голы придут", — сообщил Фернандеш TNT Sports.