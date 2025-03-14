"Милан" решил вернуть Фелиша в "Челси"

Жоау Фелиш После окончания этого сезона итальянский "Милан" вернет нападающего Жоау Фелиша в "Челси".

"Челси" только прошлым летом приобрел Фелиша у "Атлетико" за 42 миллиона фунтов, однако Жоау не проявил себя в Премьер-Лиге и в основном получаю игровую практику в Лиге Конференций.

Перед самым закрытием зимнего трансферного окна Фелиш был арендован на остаток сезона "Миланом", уже в своем дебютном матче за "россонери" отметившись голом.

Однако с тех пор Фелиш более не забивал. Вдобавок 25-летний португалец стал мишенью для медиа из-за своей невыразительной игры.

Как утверждает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, Фелишу было сказано, что у него нет будущего в "Милане". Жоау уже "собрал свои чемоданы" и ожидает окончания аренды, чтобы вернуться в Лондон.

Добавим, в "Челси" у Фелиша есть контракт до 2031 года с зарплатой в 130,000 фунтов в неделю, и это может стать помехой, если "синие" захотят найти покупателя на Жоау в летнее окно.


Метки Милан, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2025 11:00

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  1. sausage 14.03.2025 11:10 # sausage
    Очередной бестолковый трансфер Челси. Нахуй они его вообще покупали, да ещё и с контрактом на 7 лет? Чел даже в ссаной Серии А не всрался никому.

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