Почеттино мечтает вернуться в "Тоттенхэм"
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино признался, что мечтает однажды вернуться в "Тоттенхэм".
Болельщики "Тоттенхэма" до сих пор с ностальгией вспоминают о периоде Почеттино продолжительностью в пять с половиной лет, когда "шпоры" сочетали привлекательный футбол и хорошие результаты.
По словам Почеттино, который в прошлом сезоне тренировал "Челси", "Тоттенхэм" занимает особое место в его сердце, и Маурисио надеется, что его отношения со "шпорами" однажды получат продолжение.
"Если честно, в день своего ухода я думал, что однажды вернусь. Это не так, что я думал об этом перед тем, как поступило предложение от сборной США".
"В день своего ухода я думал, что был бы счастлив однажды вернуться в "Тоттенхэм", потому что в момент своего ухода, как я уже говорил в прошлом, я чувствовал пустоту внутри себя".
"У меня словно осталось незаконченное дело. Поэтому у меня есть это ощущение, эта мечта. Я не знаю, как это объяснить или описать, но этот клуб всегда будет особенным для меня".
"И я был бы счастлив однажды получить возможность снова прийти туда и постараться закончить начатое по-другому", — сообщил Почеттино talkSPORT.
14.03.2025 10:00
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Только с ПСЖ чашки брал.. Иди туда обратно, дурачок.
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