Почеттино мечтает вернуться в "Тоттенхэм"

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино признался, что мечтает однажды вернуться в "Тоттенхэм".

Болельщики "Тоттенхэма" до сих пор с ностальгией вспоминают о периоде Почеттино продолжительностью в пять с половиной лет, когда "шпоры" сочетали привлекательный футбол и хорошие результаты.



По словам Почеттино, который в прошлом сезоне тренировал "Челси", "Тоттенхэм" занимает особое место в его сердце, и Маурисио надеется, что его отношения со "шпорами" однажды получат продолжение.



"Если честно, в день своего ухода я думал, что однажды вернусь. Это не так, что я думал об этом перед тем, как поступило предложение от сборной США".



"В день своего ухода я думал, что был бы счастлив однажды вернуться в "Тоттенхэм", потому что в момент своего ухода, как я уже говорил в прошлом, я чувствовал пустоту внутри себя".



"У меня словно осталось незаконченное дело. Поэтому у меня есть это ощущение, эта мечта. Я не знаю, как это объяснить или описать, но этот клуб всегда будет особенным для меня".



"И я был бы счастлив однажды получить возможность снова прийти туда и постараться закончить начатое по-другому", — сообщил Почеттино talkSPORT.