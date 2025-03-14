Мареска: "Мы планировали играть вторые таймы лучше"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что он специально планировал сыграть второй тайм лучше в обоих матчах 1/8 финала Лиги Конференций против датского "Копенгагена".

Одержав победу 1:2 в Дании на прошлой неделе, накануне вечером "Челси" повторно переиграл "Копенгаген (1:0) и вышел в четвертьфинал третьего по значимости клубного турнира Европы.



Матч на "Стэмфорд Бридж" оказался ничем не примечателен, за исключением гола Кирнана Дьюсбери-Холла. Особенно унылым получился его первый тайм, однако у Марески нашлось объяснение.



"Когда мы играли первый матч в Дании, то в первом тайме у нас были сложности, но во втором тайме мы играли гораздо лучше".



"Причина этого в том, что оба матча мы планировали таким образом. В первом тайме первого матча мы слегка анализировали игру, чтобы во втором тайме немного прибавить, если потребуется".



"А поскольку там мы выиграли, то к матчу сегодня вечером мы готовились ровно так же. В первом тайме мы анализировали игру, мы увидели, в чем нужно прибавить. Мы изменили структуру, мы поменяли Джоша Ачимпонга, но не потому, что он не был хорош, он был очень хорош".



"Мы поменяли его, потому что нам нужно было изменить структуру. Мы атаковали пятью игроками, нам требовалось атаковать шестью игроками, и во втором тайме мы были гораздо лучше", — цитирует Мареску Sky Sports.