"Челси" согласовал покупку Кенда

Жеовани Кенда "Челси" выиграл борьбу за вингера лиссабонского "Спортинга" Жеовани Кенда.

Кенда настойчиво сватали в "Манчестер Юнайтед" с тех пор, как главный тренер Рубен Аморим ушел из "Спортинга" к "красным дьяволам" ранее в этом сезоне.

Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что Кенда достанется "Челси", который полностью согласовал переход 17-летнего француза.

"Челси" договорился со "Спортингом", а Кенда сказал "да" проекту лондонского клуба и планам главного тренера Энцо Марески.

Более того, Кенда уже прошел медобследование и к "Челси" присоединится в 2026 году, а до тех пор продолжит выступать за "Спортинг".

В этом сезоне Кенда утвердился игроком стартового состава "Спортинга", забив один гол и отдав четыре результативные передачи в рамках португальского первенства.


Метки Кенда, Спортинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2025 08:00

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  1. sausage 14.03.2025 08:15 # sausage
    Опять пенсы непонятного молокососа на непонятных условиях покупают. Пох на игру команды, чисто на перекупку.

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