"Челси" согласовал покупку Кенда

"Челси" выиграл борьбу за вингера лиссабонского "Спортинга" Жеовани Кенда.

Кенда настойчиво сватали в "Манчестер Юнайтед" с тех пор, как главный тренер Рубен Аморим ушел из "Спортинга" к "красным дьяволам" ранее в этом сезоне.



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что Кенда достанется "Челси", который полностью согласовал переход 17-летнего француза.



"Челси" договорился со "Спортингом", а Кенда сказал "да" проекту лондонского клуба и планам главного тренера Энцо Марески.



Более того, Кенда уже прошел медобследование и к "Челси" присоединится в 2026 году, а до тех пор продолжит выступать за "Спортинг".



В этом сезоне Кенда утвердился игроком стартового состава "Спортинга", забив один гол и отдав четыре результативные передачи в рамках португальского первенства.