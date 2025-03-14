Аморим: "Нам нужно помочь Бруну выигрывать трофеи"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его команда должна помочь своему капитану Бруну Фернандешу с завоеванием трофеев.

Накануне Фернандеш своим хет-триком обеспечил "Юнайтед" победу 4:1 над "Реал Сосьедад", благодаря чему "красные дьяволы" вышли в четвертьфинал Лиги Европы.



Аморим чувствует, что порой Фернандеш расстраивается из-за своих партнеров по команде. Рубен хочет, чтобы остальные игроки обладали столь же бескомпромиссным настроем.



"Нам нужно помочь ему выигрывать трофеи, потому что он заслуживает этого. Порой игроку вроде него бывает сложно, потому что он так сильно хочет побеждать, иногда — чересчур сильно. Это не является плохой вещью, но порой он не доверяет своим партнерам по команде, хотя на него всегда можно положиться".



"Он может исполнять стандартные положения, забивать пенальти, играть на контратаках и помогать команде в заключительные 15 минут матча. Я стараюсь помогать всей команде, не думая о Бруну, но он так опасен возле чужой штрафной", — цитирует Аморима The Guardian.