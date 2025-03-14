Лучшие голы Премьер-Лиги в феврале (ВИДЕО)

Лучшие голы Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в феврале 2025 года.


Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2025 06:00

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Последние комментарии:




  1. stepfather 14.03.2025 07:26 # stepfather
    Запомните срузьке пидорасы. ВСУ не бьют по гражданской инфраструктуре. Это делает ваша ПВО


    В Туапсе Краснодарского края после атаки горит НПЗ, сообщают местные жители

    Официальной информации нет.

    В феврале в результате атаки БПЛА на НПЗ в Туапсе были повреждены трубопровод и нефтеперабатывающая установка.




    Жители подмосковной Балашихи сообщают о дыме в городе после звуков взрывов




    Жители Москвы сообщают о взрыве в жилом доме в районе Дорогомилово




    Жители ЖК «Южная Битца» в Подмосковье также сообщают о взрыве

    «Я прям сидела у окна, там что-то прилетело в крышу. Загорелось, потом упало», — сообщает жительница.

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  2. liverpo0ol 14.03.2025 06:36 # liverpo0ol
    Самые лучшие голы забили в ворота чорлэпуль

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