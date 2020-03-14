Дьюсбери-Холл принес "Челси" победу над "Копенгагеном"

Кирнан Дьюсбери-Холл Единственный гол Кирнана Дьюсбери-Холла позволил "Челси" повторно переиграть датский "Копенгаген" и достичь четвертьфинала Лиги Конференций.

Первые 45 минут матча на "Стэмфорд Бридж" ничем не запомнились. "Копенгаген" держался, а "Челси" особо не упорствовал.

Зато в начале второго тайма Кирнан Дьюсбери-Холл продрался в чужую штрафную и сам же завершил эпизод — 1:0. Этот гол так и остался единственным в матче.

"Челси" провел ничем не примечательный — кроме гола — матч и вышел в 1/4 финала, где "синих" будет ждать "Мольде" или "Легия".

"Челси" (Англия) — "Копенгаген" (Дания) — 1:0 (0:0) по сумме двух матчей — 3:1

Гол: Дьюсбери-Холл 55.

"Челси": Йоргенсен, Ачимпонг (Кукурелья 45), Адарабиойо, Чалоба, Бадиашиле, Фернандес (Палмер 45), Кайседо (Джеймс 79), Джордж, Дьюсбери-Холл, Санчо (Нкунку 65), Нету (Антви 90).


Метки Копенгаген, Лига Конференций, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2025 01:05

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  1. skydreams 14.03.2025 01:14 # skydreams
    игра в атаке чот напомнила времена Саррибола - победа вроде есть, но трешак полный по игре... мареске надо в адекватное состояние возвращатья, а то пиздец будет концовке сезона с такой "игрой"

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  2. bembo 14.03.2025 01:10 # bembo
    Лютейшее далбаебси имбецилси хуесосси и попущенси

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