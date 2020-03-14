Дьюсбери-Холл принес "Челси" победу над "Копенгагеном"

Единственный гол Кирнана Дьюсбери-Холла позволил "Челси" повторно переиграть датский "Копенгаген" и достичь четвертьфинала Лиги Конференций.

Первые 45 минут матча на "Стэмфорд Бридж" ничем не запомнились. "Копенгаген" держался, а "Челси" особо не упорствовал.



Зато в начале второго тайма Кирнан Дьюсбери-Холл продрался в чужую штрафную и сам же завершил эпизод — 1:0. Этот гол так и остался единственным в матче.



"Челси" провел ничем не примечательный — кроме гола — матч и вышел в 1/4 финала, где "синих" будет ждать "Мольде" или "Легия".



"Челси" (Англия) — "Копенгаген" (Дания) — 1:0 (0:0) по сумме двух матчей — 3:1



Гол: Дьюсбери-Холл 55.



"Челси": Йоргенсен, Ачимпонг (Кукурелья 45), Адарабиойо, Чалоба, Бадиашиле, Фернандес (Палмер 45), Кайседо (Джеймс 79), Джордж, Дьюсбери-Холл, Санчо (Нкунку 65), Нету (Антви 90).