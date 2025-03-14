МЮ разгромил "Реал Сосьедад" благодаря хет-трику Фернандеша

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" разгромил испанский "Реал Сосьедад" со счетом 4:1 благодаря хет-трику своего капитана Бруну Фернандеша и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Впервые в карьере место в стартовом составе "красных дьяволов" получил 18-летний Эйден Хевен. Также с первых минут появились Патрик Доргу и Расмус Хейлунд.

Гости активно начали матч и быстро заработали пенальти, когда Маттейс Де Лигт, прерывая прострел, сфолил на сопернике во вратарской площади. Микель Оярсабаль развел мяч и голкипера по разным углам — 0:1.

Хозяева ответили своим моментом на 13-й минуте. И хотя Хейлунд не смог пробить голкипера с близкого расстояния, рефери увидел фол на Расмусе, и Бруну Фернандеш реализовал назначенный пенальти — 1:1.

В дальнейшем игра была довольно интересной, "Юнайтед" имел некоторое преимущество, но забить до перерыва больше не смог.

В самом начале второго тайма Доргу уткнулся в соперника в штрафной, и рефери назначил второй пенальти в ворота "Реал Сосьедад". Фернандеш снова четко исполнил 11-метровый — 2:1.

Гости пошли большими силами отыгрываться, но на 63-й минуте нарвались на контратаку, и Хон Арамбуру схлопотал красную карточку за фол последней надежды на Доргу.

Атаковать вдесятером "Реал Сосьедад" было очень тяжело. Скорее, гости могли пропустить еще. "Юнайтед" едва не заработал еще один пенальти, когда на 84-й минуте Доргу упал в чужой штрафной. Однако после вмешательства VAR рефери отменил свое решение о назначении 11-метрового.

На 87-й минуте зрители, наконец, увидели гол с игры. Фернандеш ворвался в штрафную, правее центра, и пробил в касание — 3:1.

Точку в матче уже в компенсированное время поставил Диогу Далот, пробив в касание после передачи Алехандро Гарначо с левого края штрафной — 4:1.

В том числе благодаря благосклонности рефери "Юнайтед" одержал победу и вышел в следующий раунд, где теперь сыграет с "Лионом".

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Реал Сосьедад" (Испания) — 4:1 (1:1) по сумме двух матчей — 5:2

Голы: Фернандеш 16 (пен), 50 (пен), 87, Далот 90 — Оярсабаль 10 (пен).

"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи, Де Лигт, Хевен, Далот, Каземиро (Колльер 79), Фернандеш, Доргу, Зиркзее (Эриксен 89), Гарначо, Хейлунд.

Удаление: Арамбуру 63.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Реал Сосьедад

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2025 01:00

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Последние комментарии:




  1. sean-dyche18plus 14.03.2025 01:23 # sean-dyche18plus
    если обоссаное фенербичьё не выдавит голасо во втором экстра тайме.то на 99% проход шотландских свиней.моур проклят в пенках.

    (ответить)

  2. narcot 14.03.2025 01:23 # narcot
    если кекстер открывает ротик, кекстер хочет соснуть


    https://www.kommersant.ru/doc/527620

    14.03.2025 00:50 # удалить
    narcot

    у тебя португалия и пенсионный возраст на ебале)) чи если в том списке нет, то этого и не было? еблишко такое еблишко
    (ответить)
    14.03.2025 01:07 #
    dexter

    Не Португалия, а Франция

    Источник: http://fapl.ru/posts/113587/?c=1#c8031079

    (ответить)

  3. hachidio 14.03.2025 01:06 # hachidio
    Хохлы из 425-го полка припёрлись на позиции нашей 74-й бригады и стали им орать, чтоб те сдавались, но наши им отказали в такой просьбе, поэтому те пошли на штурм

    Наши бойцы позволили всушникам зайти в одно из зданий, где их уже ждала засада, после чего началось опездюливание противника. Основная часть хохлов была уничтожена моментально, а остальные обратились в бегство и были добиты уже на улице

    Песчаное, Покровское направление, ДНР

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  4. narcot 14.03.2025 01:02 # narcot
    конеёбский каперок



    13.03.2025 23:21 # удалить
    zaeba1l

    Вся игра может из одних пенальти будет. Столько грубости с обоих сторон.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/113587/?c=1#c8031089

    (ответить)

  5. narcot 14.03.2025 01:01 # narcot
    представляете, с каким иплом бабца с кекстером смотрели видос, как пыпу попускают? 4к, не менее. но двоем не сподобились на отмазку



    https://www.instagram.com/reel/DEuTdt5oeu1

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  6. zaeba1l 14.03.2025 01:01 # zaeba1l
    Лион все равно не пройти.

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