МЮ разгромил "Реал Сосьедад" благодаря хет-трику Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" разгромил испанский "Реал Сосьедад" со счетом 4:1 благодаря хет-трику своего капитана Бруну Фернандеша и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Впервые в карьере место в стартовом составе "красных дьяволов" получил 18-летний Эйден Хевен. Также с первых минут появились Патрик Доргу и Расмус Хейлунд.



Гости активно начали матч и быстро заработали пенальти, когда Маттейс Де Лигт, прерывая прострел, сфолил на сопернике во вратарской площади. Микель Оярсабаль развел мяч и голкипера по разным углам — 0:1.



Хозяева ответили своим моментом на 13-й минуте. И хотя Хейлунд не смог пробить голкипера с близкого расстояния, рефери увидел фол на Расмусе, и Бруну Фернандеш реализовал назначенный пенальти — 1:1.



В дальнейшем игра была довольно интересной, "Юнайтед" имел некоторое преимущество, но забить до перерыва больше не смог.



В самом начале второго тайма Доргу уткнулся в соперника в штрафной, и рефери назначил второй пенальти в ворота "Реал Сосьедад". Фернандеш снова четко исполнил 11-метровый — 2:1.



Гости пошли большими силами отыгрываться, но на 63-й минуте нарвались на контратаку, и Хон Арамбуру схлопотал красную карточку за фол последней надежды на Доргу.



Атаковать вдесятером "Реал Сосьедад" было очень тяжело. Скорее, гости могли пропустить еще. "Юнайтед" едва не заработал еще один пенальти, когда на 84-й минуте Доргу упал в чужой штрафной. Однако после вмешательства VAR рефери отменил свое решение о назначении 11-метрового.



На 87-й минуте зрители, наконец, увидели гол с игры. Фернандеш ворвался в штрафную, правее центра, и пробил в касание — 3:1.



Точку в матче уже в компенсированное время поставил Диогу Далот, пробив в касание после передачи Алехандро Гарначо с левого края штрафной — 4:1.



В том числе благодаря благосклонности рефери "Юнайтед" одержал победу и вышел в следующий раунд, где теперь сыграет с "Лионом".



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Реал Сосьедад" (Испания) — 4:1 (1:1) по сумме двух матчей — 5:2



Голы: Фернандеш 16 (пен), 50 (пен), 87, Далот 90 — Оярсабаль 10 (пен).



"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи, Де Лигт, Хевен, Далот, Каземиро (Колльер 79), Фернандеш, Доргу, Зиркзее (Эриксен 89), Гарначо, Хейлунд.



Удаление: Арамбуру 63.