"Тоттенхэм" победил АЗ и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Дубль Вильсона Одобера позволил "Тоттенхэму" одержать победу 3:1 против голландского АЗ и выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

"Тоттенхэм" оказывал некоторое давление в начале матча. И хотя явных моментов "шпоры" не создавали, на 26-й минуте счет был открыт. Вильсон Одобер расстрелял ворота практически с 11-метровой отметки после передачи Сона Хен Мина, подкараулившего удачный отскок на краю штрафной — 1:0.



Второй тайм начался с того, что хозяева укрепили свое преимущество. Джеймс Мэддисон получил мяч в штрафной от Сона и вторым касанием поразил ворота — 2:0.



Этого ничто не предвещало, но на 63-й минуте АЗ отыграл один гол. Пер Копмейнерс воспользовался недопониманием между Одобером и Лукасом Бергваллом, ворвавшись в штрафную и поразив ворота — 2:1.



Однако на 74-й минуте Одобер исправился. Вильсон с близкого расстояния поразил ворота после передачи пяткой от Доминика Соланке — 3:1.



В остатке матча "Тоттенхэм" выдержал давление АЗ и вышел в четвертьфинал, где теперь сразится с "Айнтрахтом".



"Тоттенхэм" (Англия) — АЗ (Голландия) — 3:1 (1:0) по сумме двух матчей — 3:2



Голы: Одобер 26, 74, Мэддисон 48 — Копмейнерс 63.



"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен (Грей 61), Спенс, Бергвалл (Дэвис 84), Сарр, Одобер (Джонсон 78), Мэддисон (Биссума 77), Сон, Соланке.