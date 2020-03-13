"Ньюкасл" решил построить новый стадион на 65,000 мест

"Ньюкасл" окончательно определился, что построит новый стадион на 65,000 мест вместо "Сент-Джеймс Парк".

В данный момент "Сент-Джеймс Парк" вмещает 52,300 зрителей, и этого недостаточно, чтобы "Ньюкасл" мог удовлетворить высокий спрос на билеты.



"Ньюкасл" рассматривал вариант с реконструкцией "Сент-Джеймс Парк", который является домом для клуба уже 133 года, однако реконструкция сопряжена с определенными сложностями и позволила бы повысить вместимость только до 60,300 зрителей.



Поэтому во время встречи с президентом "Ньюкасла" Ясиром Аль-Румайаном исполнительный директор Даррен Илс и операционный директор Брэд Миллер рекомендовали сразу построить новый стадион на 65,000 мест, и этот план был одобрен.



Новый стадион расположится поблизости, в Лизес-парк, однако пересекаться с "Сент-Джеймс Парк" не будет, поэтому "сороки" смогут продолжить играть на старой арене, пока идет строительство, сообщает Daily Mail.



Следующим шагом для "Ньюкасла" станет согласование своего проекта с правительством и местными властями. Про новый стадион известно, что его экстерьер будет выполнение в форме "пузырчатой пленки" по примеру "Альянц Арены", где выступает "Бавария".