Колуилл: "Мареска — профессионал топ-уровня"

Защитник "Челси" Леви Колуилл выступил с похвалой в адрес главного тренера "синих" Энцо Марески.

Игра и результаты "Челси" в последние недели оставляют желать лучшего относительно первой половины сезона, дебютного для Марески на "Стэмфорд Бридж".



Однако Колуилл по-прежнему наслаждается совместной работой с Мареской и чувствует, что итальянский специалист улучшает его и команду.



"То, как он учит нас каждый день, соответствует высшему уровню. Мне очень нравится играть у него, и я знаю, что каждому в раздевалке — тоже. Со временем вы увидите, что мы будем становиться лучше и лучше благодаря ему. Я люблю, как он играет в футбол и какими идеями обладает. Думаю, он удивительно хорош".



"Идеи, которые он привносит на тренировках, помогают нам взламывать команды, и все это благодаря ему. Он соответствует высшему уровню как тренер и человек, он подстегивает нас каждый день. Временами он бывает серьезным, но он может быть и шутником. Он соблюдает отличный баланс, и ты не хочешь вызвать его недовольство. Он профессионал топ-уровня", — цитирует Колуилла Daily Mail.