Колуилл: "Мареска — профессионал топ-уровня"
Защитник "Челси" Леви Колуилл выступил с похвалой в адрес главного тренера "синих" Энцо Марески.
Игра и результаты "Челси" в последние недели оставляют желать лучшего относительно первой половины сезона, дебютного для Марески на "Стэмфорд Бридж".
Однако Колуилл по-прежнему наслаждается совместной работой с Мареской и чувствует, что итальянский специалист улучшает его и команду.
"То, как он учит нас каждый день, соответствует высшему уровню. Мне очень нравится играть у него, и я знаю, что каждому в раздевалке — тоже. Со временем вы увидите, что мы будем становиться лучше и лучше благодаря ему. Я люблю, как он играет в футбол и какими идеями обладает. Думаю, он удивительно хорош".
"Идеи, которые он привносит на тренировках, помогают нам взламывать команды, и все это благодаря ему. Он соответствует высшему уровню как тренер и человек, он подстегивает нас каждый день. Временами он бывает серьезным, но он может быть и шутником. Он соблюдает отличный баланс, и ты не хочешь вызвать его недовольство. Он профессионал топ-уровня", — цитирует Колуилла Daily Mail.
13.03.2025 22:00
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