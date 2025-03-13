Руни выгнал бы всех игроков МЮ, за исключением двоих

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что избавился бы ото всех игроков "красных дьяволов", за исключением двоих.

Ожидается, что грядущим летом главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим значительно обновит облик своей команды, которая столь неудачно проводит этот сезон.



По словам Руни, только полузащитники Бруну Фернандеш и Кобби Майну достаточно хороши из "Юнайтед".



"Нет, я не думаю, что для имеющихся игроков есть путь назад. Они выглядят потерянными. Кажется, что им страшно. Бруну Фернандеш — единственный, кто продолжает проявлять себя".



"Временами он раздражает, но он продолжает проявлять себя. Им нужно произвести большие изменения с составом. Думаю, 10-15 игрокам нужно покинуть клуб. Разумеется, они не могут этого сделать, но есть ощущение, что в этом составе никому не хватает духа взять ответственность на себя".



"Я бы оставил Бруну и Кобби Майну. В этом клубе появилась культура, когда проигрывать матчи стало слишком легко, игроки выходят и говорят: "Переходим к следующему". И вся прочая чепуха".



"Просто покажите характер и сражайтесь на поле. Это выглядит скверно, это больно".



"Будучи родом из Ливерпуля, но проведя много лет в "Юнайтед", я желаю команде успехов. Мои дети занимаются в их академии, но за ними больно наблюдать", — цитирует Руни Daily Mirror.