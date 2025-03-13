Аморим спешит выиграть трофеи с "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что он спешит выиграть трофеи с "Манчестер Юнайтед".

Амориму пока не удалось наладить результаты "Юнайтед" после прихода в ноябре. "Красные дьяволы" занимают только 14-е место в Премьер-Лиге, а в начале месяцы вылетели из Кубка Англии.



Несмотря на растущее давление, Аморим сохраняет поддержку владельцев клуба. Рубен чувствует, что им все не терпится достичь успеха.



"Владельцы знают, что я из себя представляю, поэтому я так ясно выражаюсь в разговорах с ними и интервью. Я так ясно дал понять, что я за парень, поэтому иметь такого рода отношения — это легко".



"Они знают, что нам нужно время, но я всегда спешу. Я не знаю, дело ли в моем возрасте, но я всегда спешу. Думаю, им нравится это, потому что я хочу побеждать. Они хотят побеждать. В этом отношении мы похожи. Мы спешим. Мы хотим побеждать".



"Это особенный клуб. Каждый знает, что это будет особенное ощущение, если мы исправим ситуацию. Мы верим в то, что делаем", — сообщил Аморим Sky Sports.