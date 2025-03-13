Игрока "Реал Сосьедад" не пустили на матч с "Юнайтед"
Полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна не пустили в Великобританию, чтобы сыграть матч Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".
В четверг вечером "Реал Сосьедад" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, и в преддверии этой встречи соперник "Юнайтед" понес неожиданную потерю.
Как сообщает Daily Express, из-за своего российского паспорта 21-летнему Захаряну было отказано во въезде в Великобританию.
Захарян вместе с остальной командой приехал в Париж в среду, чтобы вылететь в Манчестер, однако в последний момент Арсену пришел негативный ответ на запрос по рабочей визе.
В результате Захарян, который не играл в первом матче с "Юнайтед", был вынужден в одиночестве вернуться в Испанию.
13.03.2025 19:00
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Хорошо, хорошо))) . Брррританияяя!!!
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Вонючая армяшка.
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Ибучие саксы
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А можно так с Винисиусом, когда РМ приедет на Арсенал?
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А вратарь ПСЖ заехал
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Ща буит мясо
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