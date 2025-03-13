Игрока "Реал Сосьедад" не пустили на матч с "Юнайтед"

Арсен Захарян Полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна не пустили в Великобританию, чтобы сыграть матч Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

В четверг вечером "Реал Сосьедад" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, и в преддверии этой встречи соперник "Юнайтед" понес неожиданную потерю.

Как сообщает Daily Express, из-за своего российского паспорта 21-летнему Захаряну было отказано во въезде в Великобританию.

Захарян вместе с остальной командой приехал в Париж в среду, чтобы вылететь в Манчестер, однако в последний момент Арсену пришел негативный ответ на запрос по рабочей визе.

В результате Захарян, который не играл в первом матче с "Юнайтед", был вынужден в одиночестве вернуться в Испанию.


Метки Захарян, Испания, Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1013

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  1. chevamnada 13.03.2025 19:46 # chevamnada
    Хорошо, хорошо))) . Брррританияяя!!!

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  2. budka 13.03.2025 19:35 # budka
    Вонючая армяшка.

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  3. seregaball 13.03.2025 19:16 # seregaball
    Ибучие саксы

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  4. brown-ale 13.03.2025 19:11 # brown-ale
    А можно так с Винисиусом, когда РМ приедет на Арсенал?

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  5. ignatik 13.03.2025 19:09 # ignatik
    А вратарь ПСЖ заехал

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  6. ilovemanutd 13.03.2025 19:02 # ilovemanutd
    Ща буит мясо

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