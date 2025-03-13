Игрока "Реал Сосьедад" не пустили на матч с "Юнайтед"

Полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна не пустили в Великобританию, чтобы сыграть матч Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

В четверг вечером "Реал Сосьедад" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, и в преддверии этой встречи соперник "Юнайтед" понес неожиданную потерю.



Как сообщает Daily Express, из-за своего российского паспорта 21-летнему Захаряну было отказано во въезде в Великобританию.



Захарян вместе с остальной командой приехал в Париж в среду, чтобы вылететь в Манчестер, однако в последний момент Арсену пришел негативный ответ на запрос по рабочей визе.



В результате Захарян, который не играл в первом матче с "Юнайтед", был вынужден в одиночестве вернуться в Испанию.