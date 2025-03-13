Зинченко не уверен, что останется в "Арсенале"

Защитник Александр Зинченко признался, что не уверен в своем будущем в "Арсенале".

В этом сезоне Зинченко вчистую проигрывает конкуренцию на позиции левого защитника — не только Юрриену Тимберу и Риккардо Калафьори, но также юному Майлсу Льюис-Скелли.



Накануне Зинченко получил редкую возможность выйти в стартовом составе "Арсенала", причем сыграл против ПСВ в Лиге Чемпионов полузащитника.



Зинченко использовал свой шанс, отметившись голом, однако после ничьей 2:2 28-летний украинец выразил сомнения насчет своего будущего.



"Я пока не знаю, если честно. Если бы я знал, я бы сказал вам. До конца сезона все еще долго".



"Думаю, мы на той стадии, когда самый интересный период сезона, когда каждый матч подобен финалу, и ты никогда не знаешь, что случится в футболе", — цитирует Зинченко Evening Standard.