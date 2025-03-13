Зинченко не уверен, что останется в "Арсенале"
Защитник Александр Зинченко признался, что не уверен в своем будущем в "Арсенале".
В этом сезоне Зинченко вчистую проигрывает конкуренцию на позиции левого защитника — не только Юрриену Тимберу и Риккардо Калафьори, но также юному Майлсу Льюис-Скелли.
Накануне Зинченко получил редкую возможность выйти в стартовом составе "Арсенала", причем сыграл против ПСВ в Лиге Чемпионов полузащитника.
Зинченко использовал свой шанс, отметившись голом, однако после ничьей 2:2 28-летний украинец выразил сомнения насчет своего будущего.
"Я пока не знаю, если честно. Если бы я знал, я бы сказал вам. До конца сезона все еще долго".
"Думаю, мы на той стадии, когда самый интересный период сезона, когда каждый матч подобен финалу, и ты никогда не знаешь, что случится в футболе", — цитирует Зинченко Evening Standard.
13.03.2025 18:00
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