Постекоглу не жалеет о своим высказывания насчет трофея

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что не жалеет о своем высказывании насчет завоевания трофея в этом сезоне.

Ранее в этом сезоне Постекоглу практически пообещал завоевать трофей с "Тоттенхэмом", заявив, что всегда что-нибудь выигрывает в свой второй сезон в клубе.



Сейчас те слова выглядят как хвастовство, потому что только Лига Европы представляет возможность для "Тоттенхэма" завершить сезон с трофеем, однако Анге ни о чем не жалеет.



"Я же не выдумывал. Мне задали вопрос, а я ответил на него".



"Критики всегда использовали это для своих собственных целей, утверждая, что я сделал громкое заявление, но я просто озвучил факт. Обычно я что-нибудь выигрываю в своем втором сезоне".



"Вот и все. В первый год важно установить принципы и заложить фундамент. Надеюсь, во второй год мы что-нибудь выиграем", — цитирует Постекоглу talkSPORT.