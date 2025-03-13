"Аль-Хиляль" обратился к Ван Дейку

Виргил Ван Дейк Саудовский "Аль-Хиляль" обратился к капитану "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку.

После поражения 0:1 от ПСЖ и вылета из Лиги Чемпионов на этой неделе Ван Дейк был замечен беседующим с боссами французского клуба.

Однако talkSPORT может подтвердить, что Нассер Аль-Хелаифи и Луиш Кампуш не обсуждали с Ван Дейком будущее 33-летнего защитника.

Угроза для "Ливерпуля", жаждущего продлить истекающий контракт Ван Дейка, пришла с другой стороны — из Саудовской Аравии.

Ван Дейк пока не отреагировал и не поприветствовал интерес "Аль-Хиляля", потому что целиком сосредоточен на финале Кубка Лиги и остатке сезона Премьер-Лиги. Виргил надеется оформить эти два трофея, после чего займется своим будущим.


Метки Аль-Хиляль, Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2025 16:00

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