Дини считает, что Нуньес все еще может стать элитным бомбардиром

Бывший нападающий "Уотфорда" Трой Дини считает, что Дарвин Нуньес из "Ливерпуля" все еще может стать элитным бомбардиром.

В этом сезоне Нуньес дал немало поводов для критики, в том числе в минувший вторник, когда Дарвин не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти против ПСЖ в Лиге Чемпионов.



Дини не думает, что Нуньес сможет играть на стабильно высоком уровне, однако Трой верит в бомбардирский талант Дарвина и советует уругвайцу привести свои мысли в порядок.



"Может ли Нуньес все еще достичь успеха? Как элитный нападающий — да. Как игрок, который стабильно демонстрирует игру мирового уровня, — наверное, нет".



"Они обладали Роберто Фирмино, который был превосходным элементом тройки нападения, но никогда не рассматривался элитным бомбардиром".



"Думаю, Нуньес может достичь этого уровня, но это целиком зависит от того, что у него в голове. Думаю, ему нужно сесть вместе со спортивным психологом и разобраться, почему он так эмоционален и неустойчив".



"Думаю, многое из того, что ты делаешь на футбольном поле, выполняется за счет мышечной памяти. Просто репетируй это. Лучшие нападающие не думают, они просто бьют", — сообщил Дини talkSPORT.