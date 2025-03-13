Мерсон: "Ньюкаслу" выгодно, что матч "Ливерпуля" с ПСЖ так затянулся"

Арне Слот Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Ньюкасл" будет иметь преимущество в финале Кубка Лиги из-за вылета "Ливерпуля" из Лиги Чемпионов.

Во вторник "Ливерпуль" сыграл 120 минут против ПСЖ, в серии послематчевых пенальти уступив сопернику путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Уже в ближайшее воскресенье "Ливерпуль" сразится с "Ньюкаслом" на "Уэмбли" в финале Кубка Лиги, и Мерсон испытывает сомнения насчет физического и психологического состояния "красных".

"Арне Слоту нужно помочь этим игрокам собраться на финал Кубка Лиги. Это будет приятный для участия матч, но игроки будут чувствовать себя расстроенными. И у них уже не будет приятного ощущения от игры на "Энфилде".

"Сыграть экстра-таймы и затем потерпеть поражение — это большая неудача. Если бы они взяли верх, то получили бы заряд энергии, но теперь они будут ослаблены вылетом из Лиги Чемпионов".

"Теперь их ждет противостояние на "Уэмбли" с командой, которая вечность не выигрывала трофея. Определенно, "Ньюкаслу" выгодно, что этот матч "Ливерпуля" так затянулся", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Кубок Лиги, Ливерпуль, Мерсон, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2025 14:00

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