Анонс ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы

В четверг вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои ответные встречи 1/8 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — АЗ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Неделю назад "Тоттенхэм" потерпел поражение 1:0 в Алкмаре, причем команде Анге Постекоглу еще повезло отделаться только автоголом Лукаса Бергвалла.



В Премьер-Лиге "Тоттенхэм" занимает лишь 13-е место, из обоих внутренних кубковых соревнований уже вылетев, поэтому для "шпор" нет ничего важнее Лиги Европы.



- "Тоттенхэм" выиграл четыре из пяти последних домашних матчей против голландских команд в еврокубках, лишь уступив "Аяксу" в Лиге Чемпионов в апреле 2019 (0:1).



- АЗ проиграл все девять выездов в Англию в рамках европейских соревнований, уступив восьми различным командам.



- "Тоттенхэм" забивал в каждом из 29 последних домашних матчей в Лиге Европы, и этого самая продолжительная серия такого рода в истории соревнования.



- АЗ не выиграл ни одного из 10 последних выездных матчей в еврокубках (2 ничьи, 8 поражений).



- Арчи Грей из "Тоттенхэма" может стать первым английским тинейджером, выходившим в старте на 10 матчей за сезон в еврокубках.



В ответном матче "Тоттенхэм" будет лишен травмированного защитника Кевина Дансо и дисквалифицированного полузащитника Родриго Бентанкура. Микки Ван де Вен и Кристиан Ромеро могут вместе выйти в старте впервые с 8 декабря.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — РЕАЛ СОСЬЕДАД 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Выезд в Сан-Себастьян неделю назад завершился для "Манчестер Юнайтед" ничейным результатом. Джошуа Зиркзее тогда открыл счет, но затем "красные дьяволы" пропустили ответный гол с пенальти.



Как и "Тоттенхэм", "Юнайтед" уже покинул Кубок Англии с Кубком Лиги, а в Премьер-Лиге располагается в нижней половине таблицы, рассматривая Лигу Европы своей единственной возможностью скрасить этот сезон.



- В семи предыдущих матчах "Юнайтед" и "Реал Сосьедад" было забито только девять голов, включая четыре в феврале 2021, когда "дьяволы" одержали победу 4:0.



- Три из четырех своих выездов в Англию в еврокубках "Реал Сосьедад" совершил на "Олд Траффорд" (1 победа, 1 ничья, 1 поражение против "Юнайтед"), в четвертом уступив "Ливерпулю" со счетом 6:0 в ноябре 1975.



- "Юнайтед" потерпел только одно поражение в 28 последних домашних матчах Лиги Европы (21 победа, 6 ничьих), но случилось оно от "Реал Сосьедад" в сентябре 2022.



- "Реал Сосьедад" пропускал в каждом из шести последних матчей в еврокубках (всего 10 пропущенных голов).



"Юнайтед" снова может рассчитывать на полузащитника Мануэля Угарте. Мейсон Маунт возобновил тренировки, но играть пока не готов. Харри Магуайр и Лени Йоро все еще лечатся. Чидо Оби на Лигу Европы не заявлен.