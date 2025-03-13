Эмери: "Мы хотим больше"
Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что его команде мало просто выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Разгромив "Брюгге" со счетом 3:0 накануне, "Вилла" вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов, где теперь сыграет с ПСЖ.
Однако Эмери хочет приблизить "Виллу" к уровню элитных команд Европы и надеется дай бой обидчику "Ливерпуля".
"Для нашего клуба очень важно, что мы участвуем в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Сыграть против ПСЖ — это нечто, чем мы должны гордиться".
"Мы должны гордиться тем, что находимся на этом уровне, но мы хотим больше. Мы хотим соперничать с лучшими командами в мире. Теперь наш приоритет в том, чтобы постараться приблизиться к уровню, с которым мы имеем дело".
"Конечно, мы очень взволнованы и очень мотивированы, что сыграть в четвертьфинале. Играть против ПСЖ очень сложно. Они показали свое мастерство против "Ливерпуля", лучшей команды в Премьер-Лиге, лучшей команды в Европе до вчерашнего дня", — цитирует Эмери ESPN.
13.03.2025 12:00
Просмотров: 472
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Чую, что Кейн первый трофей выиграет.
(ответить)
Ебать дягуштню, ебать!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий