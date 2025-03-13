"Вилла" обсуждает выкуп Асенсио

"Астон Вилла" вступила в переговоры с французским ПСЖ о выкупе атакующего полузащитника Марко Асенсио.

Перед самым закрытием зимнего трансферного окна "Вилла" арендовала Асенсио у ПСЖ, и эта сделка оказалась большой удачей для бирмингемского клуба.



С тех пор Асенсио забил семь голов в восьми матчах за "Виллу", включая свой дубль против "Брюгге" в Лиге Чемпионов накануне (3:0). Эти показатели выглядят еще более впечатляющими, если учесть, что только на три из этих восьми поединков Марко выходил в стартовом составе.



И хотя арендное соглашение по Асенсио не предусматривает опции или обязательства по выкупу, "Вилла" уже выразила желание оставить 29-летнего испанца у себя, утверждает журналист Бен Джейкобс.



На "Парк де Пренс" Асенсио себя так ярко не проявлял, поэтому ПСЖ открыт к продаже Марко и готов довольствоваться 15 миллионами евро (13 млн. фунтов) в качестве компенсации.



Добавим, условия аренды не помешают Асенсио сыграть за "Виллу" против ПСЖ в четвертьфинале Лиги Чемпионов.