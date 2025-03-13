Стерлинг уверен, что сыграет "большую роль" в остатке сезона

Рахим Стерлинг Вингер "Арсенала" Рахим Стерлинг уверен, что он сможет сыграть "большую роль" в остатке сезона.

Накануне Стерлинг сыграл, пожалуй, свой лучший матч за "Арсенал" после перехода из "Челси" прошлым летом на правах аренды. Оба своих гола против ПСВ в Лиге Чемпионов (2:2) "канониры" забили с передач Рахима.

Еще пару раз Стерлинг мог отличиться самостоятельно, и после выхода "Арсенала" в четвертьфинал Лиги Чемпионов 30-летний англичанин дал понять, что он только набирает обороты.

"Это была достойная игра с моей стороны. Я знаю, на что способен. Ты просто должен дождаться своего момента".

"Я уверен, что все еще сыграю большую роль. Я провел не так много минут, как мне бы хотелось, но в моих силах продолжать стучаться в дверь. Будь это 10 минут, 20, 45 или выход в старте, я просто должен быть готов".

"Было приятно выйти и принести пользу команде. Я хотел сыграть в свою игру, быть динамичным. Иногда тебе нужен этот ритм, и я думаю, сегодня вечером я нашел его".

"Мы обладаем лидером в лице нашего тренера и являемся очень сплоченным коллективом. Когда я оказался здесь, то смог почувствовать, что здесь команда с первоклассным характером".

"Это не так, что я физически стучу в его (тренера) дверь, но на тренировочном поле я продолжаю стараться, чтобы вмешаться в его мыслительный процесс", — цитирует Стерлинга Evening Standard.


Метки Арсенал, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2025 10:00

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Последние комментарии:




  1. irbis85 13.03.2025 11:04 # irbis85
    ну против таких команд как псв действительно хорош

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  2. closer 13.03.2025 10:13 # closer
    все знают что следует после таких заявлений :/

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