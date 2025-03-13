Стерлинг уверен, что сыграет "большую роль" в остатке сезона

Вингер "Арсенала" Рахим Стерлинг уверен, что он сможет сыграть "большую роль" в остатке сезона.

Накануне Стерлинг сыграл, пожалуй, свой лучший матч за "Арсенал" после перехода из "Челси" прошлым летом на правах аренды. Оба своих гола против ПСВ в Лиге Чемпионов (2:2) "канониры" забили с передач Рахима.



Еще пару раз Стерлинг мог отличиться самостоятельно, и после выхода "Арсенала" в четвертьфинал Лиги Чемпионов 30-летний англичанин дал понять, что он только набирает обороты.



"Это была достойная игра с моей стороны. Я знаю, на что способен. Ты просто должен дождаться своего момента".



"Я уверен, что все еще сыграю большую роль. Я провел не так много минут, как мне бы хотелось, но в моих силах продолжать стучаться в дверь. Будь это 10 минут, 20, 45 или выход в старте, я просто должен быть готов".



"Было приятно выйти и принести пользу команде. Я хотел сыграть в свою игру, быть динамичным. Иногда тебе нужен этот ритм, и я думаю, сегодня вечером я нашел его".



"Мы обладаем лидером в лице нашего тренера и являемся очень сплоченным коллективом. Когда я оказался здесь, то смог почувствовать, что здесь команда с первоклассным характером".



"Это не так, что я физически стучу в его (тренера) дверь, но на тренировочном поле я продолжаю стараться, чтобы вмешаться в его мыслительный процесс", — цитирует Стерлинга Evening Standard.