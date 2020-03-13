Аморим: "У меня действительно хорошие отношения с Рэтклиффом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубе Аморим рассказал о своих отношениях с совладельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом.

В своем свежем интервью Рэтклифф, известный беспощадным обращением с персоналом, лестно высказался насчет Аморима, назвав того "выдающимся молодым тренером" и выразив мнение, что Рубен задержится в "Юнайтед" надолго.



По словам Аморима, они хорошо ладят с Рэтклиффом и даже имеют похожие черты характера. Рубен ощущает поддержку своего босса.



"Наши отношения? Они действительно хорошие с первого дня. Мы по-настоящему прямы и честны друг с другом. Таков наш характер, в этом мы довольно похожи".



"Я всегда чувствую поддержку руководства и особенно сэра Джима. Я не могу раскрыть суть наших разговоров, но они простые, честные и ясные", — цитирует Аморима Sky Sports.