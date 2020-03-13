Аморим: "У меня действительно хорошие отношения с Рэтклиффом"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубе Аморим рассказал о своих отношениях с совладельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом.
В своем свежем интервью Рэтклифф, известный беспощадным обращением с персоналом, лестно высказался насчет Аморима, назвав того "выдающимся молодым тренером" и выразив мнение, что Рубен задержится в "Юнайтед" надолго.
По словам Аморима, они хорошо ладят с Рэтклиффом и даже имеют похожие черты характера. Рубен ощущает поддержку своего босса.
"Наши отношения? Они действительно хорошие с первого дня. Мы по-настоящему прямы и честны друг с другом. Таков наш характер, в этом мы довольно похожи".
"Я всегда чувствую поддержку руководства и особенно сэра Джима. Я не могу раскрыть суть наших разговоров, но они простые, честные и ясные", — цитирует Аморима Sky Sports.
13.03.2025 09:00
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