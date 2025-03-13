Берта собирается привести Гимараэса и Субименди в "Арсенал"
Андреа Берта определился с двумя первыми приобретениями, которые он планирует совершить на посту спортивного директора "Арсенала".
Ранее в январе стало известно, что Берта достиг договоренности с "Арсеналом", где Андреа предстоит заменить подавшего в отставку в ноябре Эду.
По информации испанского издания AS, Берта является большим поклонником 27-летнего полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.
У Гимараэса есть договоренность с "Ньюкаслом" о том, что он сможет уйти на повышение за 60 миллионов фунтов грядущим летом, если "сороки" не попадут в Лигу Чемпионов.
Еще 55 миллионов фунтов Берта, покинувший "Атлетико" в январе, собирается потратить на 26-летнего полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди, который прошлым летом отказал "Ливерпулю".
С помощью Гимараэса и Субименди "Арсенал" надеется заменить Жоржиньо и Томаса Партея, чьи контракты истекают в конце сезона.
13.03.2025 07:00
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Последние комментарии:
Откуда этот бред про Ньюкасл, какие договорённости? Что Исаак, что Бруно без каких-либо заявлений про ЛЧ!
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Берта наберёт игроков под автобусы, а Артета будет играть в спорткары. +2 сезона ни о чем, до новых изменений.
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