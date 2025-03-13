Семь вещей, что мы узнали в 28-м туре

"Ноттингем Форест" не готов уступать место в топ-4 без боя, Олли Уоткинс снова сделал больно своей бывшей команде, а "Эвертон" Дэвида Мойеса продлил свою серию без поражений. Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Уоткинс снова делает больно своему бывшему клубу



От любимого сына "Гриффин Парк" до кошмара для болельщиков "пчел" — "Брентфорд" уже достаточно насмотрелся на Олли Уоткинса. Упоминание его имени на пресс-конференции заставило Томаса Франка опустить лицо — и без того неважное настроение еще больше испортилось.



"Мне нравится Олли, он хороший игрок", — сказал Франк, предпочтя дальше не продолжать. В прошлом сезоне Уоткинс забил победный для "Астон Виллы" гол, который был омрачен стычкой с агрессивным фанатом "пчел". В этот раз Уоткинса освистывали с первого же касания, а громче всего — когда он праздновал гол, решивший исход поединка.



После того, как между его нынешним и бывшим клубами стало семь очков, "Вилла" сосредоточилась на следующей цели — пятерке лидеров. "Нам еще предстоит сыграть с "Форест", нам еще предстоит сыграть с "Ньюкаслом", — сказал Уоткинс. "У нас есть еще и "Сити". Если мы выиграем эти матчи, то окажемся высоко. Сейчас мы сосредоточены на Лиге Чемпионов, но босс всегда говорит нам, что нужно сосредоточиться на Премьер-Лиге как на самом важном соревновании".



Нехватка огневой мощи стоила "канонирам" титула



В прошлом сезоне борьба "Арсенала" за титул чемпиона продолжалась до 19 мая. В этом сезоне она оборвалась на 10 недель раньше.



Это произошло, потому что "канониры" забили всего один гол в трех матчах, которые нужно и можно было выигрывать. Это произошло, потому что они не смогли выставить на поле свою основную тройку нападения и потому что у них не нашлось игроков, способных забивать. За всю долгую историю их выездов на "Олд Траффорд" это был, возможно, первый случай, когда ни в одном из стартовых составов не было центрального нападающего.



Ложные "девятки" были настолько ложными, что у них накопилось только по одному удару: Микель Мерино пробил мимо цели, Джошуа Зиркзее — точнее, но не более остроумно. "Арсеналу" оставалось играть в замысловатые пасы по краю штрафной "Юнайтед", вспоминая последние дни Арсена Венгера. Микель Артета сделал их более эффективными, чем они были тогда, но данная стратегия все еще недостаточно хороша.



Старую гвардию "Сити" ждет летняя распродажа



Возможно, в конце сезона, в котором "Манчестер Сити" потерпел рекордное количество поражений в Премьер-Лиге под руководством Хосепа Гвардиолы (9), в трансферном листе "на продажу" должны быть не только ветераны.



Кевин Де Брюйне, которому уже 33, и 34-летний Илкай Гюндоган заметно отстают от темпа Премьер-Лиги, а травмы и форма говорят о том, что Джон Стоунс, Натан Аке, Матео Ковачич, Бернарду Силва (всем по 30) и Джек Грилиш (29) уязвимы.



"Игроки стареют", — сказал Мартин О'Нил, поигравший и в "Ноттингем Форест", и в "Манчестер Сити", после поражения действующих чемпионов со счетом 1:0 на "Сити Граунд". "Посмотрите на Бернарду Силву: он просто не влияет на игру, и не только в этом матче, но и на протяжении почти всего сезона. Он был отличным игроком, но, возможно, в конце сезона произойдут кадровые изменения".



"Форест" удивил, сумев добыть свою первую весеннюю победу, но их соперник был недостаточно изобретателен и физически активен, что помогло "лесникам", которых сложно упрекнуть в недостаточной физической готовности и в нежелании играть интенсивно.



Сон способен давать блеск, если его использовать с умом



Иногда можно определить момент, когда у игрока подкашиваются ноги. Для Гари Невилла это случилось в выездном матче с "Вест Бромвичем" на Новый год-2011, когда Джером Томас разорвал его на части. Его должны были заменить, и сам защитник обрадовался, когда его удалили в середине второго тайма. Больше он не играл.



Но у других спад идет медленнее или, по крайней мере, выражен не так явно. Сон Хен Мин проводит не самый удачный сезон. Ему 32 года, но он много играл, и есть ощущение, что он уже приближается к моменту, когда пора уходить.



Но, возможно, его списали со счетов преждевременно. Две недели назад он был великолепен в первом тайме матча с "Ипсвичем", правда, противостоя Бену Годфри, чья игра напоминала Невилла на "Хоторнс", и южнокореец снова представлял угрозу во втором тайме против "Борнмута". Возможно, если использовать его редко, в нем еще будет какая-то искра.



Аморим продемонстрировал способность "Юнайтед" играть от обороны



Некоторые наблюдатели, глядя на Рубена Аморима и Анге Постекоглу, видят одно и то же: упрямство. Но между ними есть большая разница. С "Тоттенхэмом" вы не знаете, чего ожидать. С "Манчестер Юнайтед" вы точно знаете, чего ожидать. В первом тайме — сплошное ничегонеделание. Несколько проблесков борьбы во втором. Удручающие результаты против середняков Премьер-Лиги. Достойные результаты против команд из верхней и нижней частей таблицы.



Это была первая домашняя игра Аморима против представителя "большой шестерки", но с тем же успехом она могла быть и выездной. Рубен припарковал автобус. Его номинальная схема 3-4-2-1 на деле оказалась 5-4-1. "Юнайтед" начал игру без 9-го номера и только с одним настоящим форвардом, Алехандро Гарначо. Уже три месяца никто из нападающих МЮ не забивал в чемпионате.



Их единственная голевая угроза, Бруну Фернандеш, был оттеснен в центр полузащиты. Там, где раньше были вингеры, теперь играют защитники. Даже когда автобус трогается, ручной тормоз остается включенным.



Андре преуспевает в опорной зоне команды Перейры



У "Вулверхэмптона" есть бразилец, который станет предметом летнего трансферного интереса, и зовут его не Матеус Кунья. Центральный полузащитник Андре стал неотъемлемой частью команды Витора Перейры и помог "волкам" доминировать в центре поля против "Эвертона", заставив Дэвида Мойеса сменить расстановку и поставить дополнительного игрока в эту зону, где Андре и Жоао Гомес одерживали верх над Джеймсом Гарнером и Идриссой Гейе.



23-летний Андре, на счету которого 10 матчей за сборную Бразилии, — цепкий игрок, стремящийся прерывать чужие атаки и обладающий выносливостью. В субботу вечером его точность передач составила 97%, и он неоднократно возвращал мяч. Оборонительные полузащитники очень востребованы, и Андре привлечет внимание покупателей, ведь он обладает мастерством, позволяющим ему играть за команду гораздо выше в таблице, чем 17-я.



Впрочем, качественная игра Андре не позволила "волкам" прервать серию без поражений "Эвертона", который в ходе этой серии приобрел такую уверенность в себе, что просто не хочет проигрывать. Последнее поражение "ирисок" в чемпионате случилось в первом матче под руководством Мойеса, и остается только сожалеть, что еще один раз при Дэвиде "Эвертон" проиграл в Кубке Англии.



"Орлы" способны побеждать и без Матета



"Кристал Пэлас" продолжил свою победную серию, несмотря на отсутствие травмированного звездного нападающего Жан-Филиппа Матета. Команда Оливера Гласнера начала матч с Эдди Нкетиа на острие, и бывший нападающий "Арсенала" должен был открыть счет уже в первые две минуты, получив прекрасный пас от Адама Уортона и отпустив мяч прямо на голкипера "Ипсвича" Алекса Палмера.



При всей игре Нкетиа в связке, наибольшую угрозу воротам "Пэлас" представляли Эберечи Эзе и Исмаила Сарр. Первый сотряс стойку с отклонением, а второй за семь минут до конца встречи ударом с близкого расстояния поразил цель и обеспечил своей команде три очка. После этого сенегальский вингер повторил фирменное празднование Матетыау углового флажка.



Выступая после матча, Гласнер сказал: "Такая игра Сарра просто показывает дух коллектива, сплоченность, большое количество лидеров, как это у нас есть".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru