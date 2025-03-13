"Вилла" разгромила "Брюгге" и вышла на ПСЖ в Лиге Чемпионов

Дубль вышедшего на замену Марко Асенсио помог "Астон Вилле" сокрушить "Брюгге" со счетом 3:0 и уверенно выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Главный тренер "вилланов" Унаи Эмери вернул в стартовый состав Эмилиано Мартинеса, Мэтти Кэша, Яна Матсена, Бубакара Камара и Маркуса Рэшфорда.



Начало матча осталось за гостями, однако хозяева погасил этот порыв на 16-й минуте, когда Мартинес сделал длинную передачу вперед на Рэшфорда, а тот заставил Кириани Саббе совершить фол последней надежды на подступах к штрафной. Так "Брюгге" остался вдесятером.



В дальнейшем "Вилле" дышалось гораздо свободнее, хотя было очевидно, что игра у команды Эмери толком не ладится.



В перерыве Эмери произвел пару замен, и как раз вышедшие со скамейки игроки соорудили гол на 50-й минуте. Леон Бэйли сделал передачу в штрафной на Марко Асенсио, а тот пробил по летящему мячу — 1:0.



Вскоре Асенсио должен был оформлять дубль. Марко вышел один на один, перед ним оставался только голкипер, но удар испанца пришелся в штангу.



На 57-й минуте "Вилла" все-таки удвоила счет. Морган Роджерс сделал короткую передачу назад от лицевой линии, а Матсен пробил с рикошетом от защитника — 2:0.



Прошло еще четыре минуты, и дубль Асенсио случился. Рэшфорд ворвался в штрафную с левого фланга и отпасовал на подступы к вратарской под удар Марко — 3:0.



В остатке матча хозяева играли в свое удовольствие, но больше не забили. Соперник уже не подавал признаков жизни.



После перерыва на поле была только одна команда. Выход на замену Асенсио и дефицит в одного игрока у соперника позволили "Вилле" одержать убедительную победу после невыразительного первого тайма.



"Астон Вилла" (Англия) — "Брюгге" (Бельгия) — 3:0 (0:0) по сумме двух матчей — 6:1



Голы: Асенсио 50, 61, Матсен 57.



"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Дисаси 73), Конса, Мингс (Торрес 66), Матсен, Макгинн, Тилеманс, Камара (Бэйли 45), Рэшфорд, Уоткинс (Асенсио 45), Роджерс (Рэмси 66).



"Брюгге": Миньоле, Де Кейпер, Ордоньес (Ромеро 58), Мехеле, Саббе, Оньедика, Ванакен, Яшари (Нильсен 58), Цолис (Сике 66), Жуджла (Нильссон 58), Тальби (Скурась 58).



Предупреждение: Ванакен.



Удаление: Саббе 16.