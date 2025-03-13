Филлипс дал устное согласие вернуться в "Лидс"

"Лидс" достиг устной договоренности о возвращении полузащитника Калвина Филлипса на "Элланд Роуд" в случае возвращения клуба в Премьер-Лигу.

Филлипс все еще принадлежит "Манчестер Сити", который его приобрел у "Лидса" за 45 миллионов фунтов в 2022 году.



Разочаровавшись в Филлипсе, на этот сезон "Сити" отправил Калвина в аренду в "Ипсвич", однако "трактористы" не собираются выкупать 29-летнего англичанина, даже если избегут вылета из Премьер-Лиги.



По информации TEAMtalk, "Лидс" пытался вернуть Филлипса еще прошлым летом, однако Калвин оказался не готов выступать в Чемпионшипе.



В данный момент "Лидс" лидирует в Чемпионшипе, и Филлипс уже согласился вернуться в родной клуб, если тот сможет повыситься в классе по итогам сезона.



Ожидается, что "Сити" не будет стоять у Филлипса на пути и отпустит Калвина за 20 млн. фунтов.