Трент пропустит финал Кубка Лиги
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд точно пропустит финал Кубка Лиги против "Ньюкасла" в воскресенье из-за травмы лодыжки.
Напомним, Трент был вынужденно заменен во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ накануне (0:1).
Александер-Арнольд почти четыре минуты ковылял от дальнего края поля до подтрибунного тоннеля, и после матча главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот был скептично настроен насчет участия Трента в кубковом финале.
Как сообщает Daily Mail, в среду Александер-Арнольд прошел углубленное обследование, которое не обнаружило серьезного повреждения лодыжки, а с коленом Трента, насчет чего также были опасения, и вовсе все в порядке.
Александер-Арнольд не выйдет на поле "Уэмбли" в воскресенье, но в этом сезоне еще сыграет. Правда, конкретные сроки "Ливерпуль" пока не устанавливает.
12.03.2025 23:00
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Реал выдохнул,а скаузеры надеялись на худшее,тяжёлую травму и новый контракт.
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