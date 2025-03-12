Трент пропустит финал Кубка Лиги

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд точно пропустит финал Кубка Лиги против "Ньюкасла" в воскресенье из-за травмы лодыжки.

Напомним, Трент был вынужденно заменен во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ накануне (0:1).

Александер-Арнольд почти четыре минуты ковылял от дальнего края поля до подтрибунного тоннеля, и после матча главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот был скептично настроен насчет участия Трента в кубковом финале.

Как сообщает Daily Mail, в среду Александер-Арнольд прошел углубленное обследование, которое не обнаружило серьезного повреждения лодыжки, а с коленом Трента, насчет чего также были опасения, и вовсе все в порядке.

Александер-Арнольд не выйдет на поле "Уэмбли" в воскресенье, но в этом сезоне еще сыграет. Правда, конкретные сроки "Ливерпуль" пока не устанавливает.


Метки Александер-Арнольд, Кубок Лиги, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2025 23:00

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  1. hunter022 12.03.2025 23:05 # hunter022
    Реал выдохнул,а скаузеры надеялись на худшее,тяжёлую травму и новый контракт.

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